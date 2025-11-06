KKR et Singtel cherchent à acquérir la totalité de l'entreprise de centres de données de Singapour dans le cadre d'une transaction de 3,9 milliards de dollars, d'après certaines sources

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Yantoultra Ngui et Kane Wu

KKR & Co KKR.N et Singapore Telecommunications STEL.SI sont en pourparlers avancés pour acheter plus de 80% de ST Telemedia Global Data Centres - ce qui leur donnerait la pleine propriété - pour plus de S$ 5 milliards (3,9 milliards de dollars), ont déclaré deux personnes ayant une connaissance directe des plans.

KKR possède actuellement environ 14 % de l'entreprise, tandis que Singtel détient une participation de plus de 4 %. Le reste de la société est détenu par ST Telemedia, qui appartient à 100 % à l'investisseur public singapourien Temasek Holdings

TEM.UL .

KKR et ST Telemedia Global Data Centres se sont refusés à tout commentaire. ST Telemedia et Singtel n'ont pas répondu immédiatement aux questions de Reuters.

Si l'opération aboutit, elle se classera parmi les plus grandes transactions de centres de données en Asie, l'essor de l'intelligence artificielle créant une forte demande d'infrastructures numériques.

Les sources n'ont pas souhaité être identifiées car il s'agit d'une affaire privée.