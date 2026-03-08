KKR envisage la vente d'une entreprise de refroidissement de centres de données pour plusieurs milliards de dollars, selon le FT

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de détails tirés du rapport du FT et du contexte à partir du paragraphe 2)

La société américaine de capital-investissement KKR KKR.N travaille avec des conseillers sur la vente de la société de refroidissement de centres de données CoolIT Systems pour un prix qui pourrait dépasser les 3 milliards de dollars, a rapporté le Financial Times dimanche, citant des personnes familières avec le sujet.

La vente potentielle de CoolIT n'en est qu'au stade préliminaire et rien ne garantit qu'elle aboutira à une transaction, selon le rapport, qui ajoute que plusieurs acheteurs ont été désignés comme soumissionnaires potentiels.

KKR et CoolIT Systems n'ont pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires en dehors des heures de bureau. Reuters n'a pas pu vérifier immédiatement le rapport.

L'IA surpuissante et les serveurs cloud qui traitent les données ont besoin d'énormes quantités d'énergie, ce qui dégage une chaleur intense que les systèmes traditionnels de refroidissement de l'air sont souvent incapables de refroidir correctement. L'appétit mondial pour les centres de données a déclenché une vague de transactions dans l'ensemble du secteur, les entreprises s'efforçant de renforcer leurs capacités pour répondre à l'augmentation des besoins en matière d'alimentation et de refroidissement. CoolIT est spécialisée dans la conception, le développement et la fabrication en série de technologies de refroidissement liquide pour les systèmes informatiques et d'intelligence artificielle, selon son site web . Elle a été rachetée par KKR en 2023.