KKR envisage la vente d'une entreprise de refroidissement de centres de données pour plusieurs milliards de dollars, selon le FT
information fournie par Reuters 08/03/2026 à 11:14

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La société américaine de capital-investissement KKR KKR.N travaille avec des conseillers sur la vente de la société de centres de données CoolIT Systems pour un prix qui pourrait dépasser les 3 milliards de dollars, a rapporté le Financial Times dimanche, citant des personnes familières avec le sujet.

Valeurs associées

KKR & CO
91,320 USD NYSE -4,45%
