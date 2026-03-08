KKR envisage la vente d'une entreprise de refroidissement de centres de données pour plusieurs milliards de dollars, selon le FT

La société américaine de capital-investissement KKR KKR.N travaille avec des conseillers sur la vente de la société de centres de données CoolIT Systems pour un prix qui pourrait dépasser les 3 milliards de dollars, a rapporté le Financial Times dimanche, citant des personnes familières avec le sujet.