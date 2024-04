Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client KKR: entre au capital de SunFireMatrix information fournie par Cercle Finance • 02/04/2024 à 16:55









(CercleFinance.com) - SunFireMatrix, société de logiciels et de services, a annoncé aujourd'hui son acquisition par des fonds gérés par KKR.



Les fonds gérés par Stone Point Capital LLC, l'ancien propriétaire majoritaire de la Société, continueront d'être un actionnaire minoritaire important de la Société.



Les détails financiers de la transaction n'ont pas été divulgués.



' Nous sommes ravis de nous associer stratégiquement à KKR, compte tenu de notre engagement commun à transformer le paysage des soins de santé. Le soutien de KKR et Stone Point nous offre un accès et des conseils uniques, nous aidant à continuer à nous développer et à servir nos clients et bénéficiaires ', a déclaré David Graf, directeur de SunFire.





