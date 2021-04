KKR en discussions pour céder The Bountiful à NESTLE

(AOF) - Nestlé est en discussions pour le rachat de The Bountiful, un fabricant américain de vitamines et de compléments alimentaires. Le géant suisse de l'agroalimentaire confirme une information parue précédemment dans le Wall Street Journal. Le communiqué de la société ne mentionne aucun montant chiffré. Le WSJ rapportait toutefois que le montant pourrait être de l'ordre de 5 milliards de dollars pour le groupe dont KKR est actionnaire majoritaire.

