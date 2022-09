Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client KKR: développe son parc industriel à Phoenix information fournie par Cercle Finance • 02/09/2022 à 12:03









(CercleFinance.com) - KKR a réalisé l'acquisition de 101 at Van Buren, un parc industriel récemment construit composé de deux bâtiments de classe A situés à Southwest Valley à Phoenix. Cette opération a été réalisé pour un prix d'achat d'environ 90 millions de dollars.



Cette acquisition porte à près de 900 000 m2 le portefeuille de KKR en matière d'immobilier industriel sur le marché de Phoenix. Cette nouvelle acquisition représente de plus de 180 000 m2. Les bâtiments ont été livrés en juin 2022.



'Nous continuons à investir dans l'immobilier industriel de haute qualité pour répondre aux besoins des chaînes d'approvisionnement modernes et nous sommes encouragés par la dynamique continue du marché de Phoenix, notamment par la forte vélocité des locations.' a déclaré Ben Brudney, directeur du groupe immobilier de KKR qui supervise les investissements industriels de la société aux États-Unis.





