KKR: détient 100% du capital de Global Atlantic

(CercleFinance.com) - KKR et The Global Atlantic Financial ont annoncé la finalisation de leur transaction. KKR a réalisé l'acquisition des 37 % restants de Global Atlantic, portant sa participation à 100 %.



' Depuis le premier jour, Global Atlantic convient parfaitement à KKR, tant d'un point de vue commercial que culturel. Nous sommes impatients de collaborer encore plus étroitement avec Global Atlantic afin que nous puissions réaliser davantage de synergies que nous avons découvertes au cours des trois premières années de notre partenariat stratégique ', ont déclaré Joseph Bae et Scott Nuttall, Co. Présidents généraux de KKR.



' KKR et Global Atlantic forment une combinaison puissante. Notre culture commune et notre engagement envers l'excellence continuent d'améliorer notre capacité à penser - et à investir - à long terme et à proposer des solutions convaincantes à nos clients et assurés ', a déclaré Allan Levine, cofondateur, président-directeur général de Global Atlantic.



Global Atlantic continuera d'être dirigé par son équipe de direction et d'opérer sous la marque Global Atlantic.





