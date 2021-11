Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client KKR : création de logements avec Apache Capital information fournie par Cercle Finance • 22/11/2021 à 11:04









(CercleFinance.com) - KKR et Apache Capital ont créé une coentreprise pour mettre en place une plateforme d'investissement dans le secteur du logement multifamilial au Royaume-Uni. KKR et Apache Capital investiront 610 millions de livres sterling pour financer la réalisation de projets dans les principales villes du Royaume-Uni avec des sites déjà identifiés à Birmingham, Brighton et Hove, et Londres. Ces projets offriront plus de 4 000 appartements construits et conçus pour la location. Rosa Brand, directrice chez KKR, a déclaré : 'Nous sommes ravis de travailler aux côtés d'Apache Capital et de Moda Living, deux partenaires stratégiques très expérimentés ayant d'excellents antécédents, sur le long terme, afin de constituer un portefeuille de premier ordre dans le secteur de la construction de logements locatifs, qui reste une priorité thématique pour KKR '.

