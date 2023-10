KKR: création de Frontier Biosolutions avec Flerie information fournie par Cercle Finance • 16/10/2023 à 11:57

KKR a annoncé en partenariat avec Flerie, la création d'une nouvelle plateforme mondiale de services pharmaceutiques,



Frontier Biosolutions investira dans un portefeuille de sociétés axées sur les services pharmaceutiques spécialisés destinés aux clients des thérapies avancées.



Thomas Eldered occupera le poste de président exécutif de Frontier, apportant plus de 34 ans d'expertise et s'appuyant sur son expérience en tant que cofondateur de Recipharm et en tant qu'investisseur en sciences de la vie chez Flerie.



Les fonds gérés par KKR et Flerie, par l'intermédiaire de Frontier, ont investi dans Coriolis Pharma.



L'investissement de KKR permettra à Coriolis de poursuivre son expansion, en particulier dans le segment en pleine croissance de la thérapie cellulaire et génique, et élargira sa gamme de services offerts aux clients du monde entier.



' Cette plateforme et l'investissement dans Coriolis Pharma sont un autre exemple de notre stratégie de croissance stratégique dans le secteur de la santé, qui consiste à nous associer à des opérateurs éprouvés dans un domaine que nous suivons depuis un certain temps. ' a déclaré Kugan Sathiyanandarajah, directeur général et responsable de l'activité de croissance stratégique des soins de santé de KKR en Europe.