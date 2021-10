Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client KKR : Coty va vendre environ 9% de Wella information fournie par Cercle Finance • 01/10/2021 à 16:27









(CercleFinance.com) - Coty accepte de vendre une partie de sa participation dans Wella à KKR en échange d'environ la moitié des actions de Coty détenues par KKR. Coty a annoncé aujourd'hui un accord définitif portant sur la vente d'une participation d'environ 9% dans Wella à KKR. En contrepartie de l'achat par KKR des actions de Wella auprès de Coty, Coty rachètera environ la moitié des actions que KKR détient de Coty et des dividendes accumulés, soit l'équivalent d'environ 47 millions d'actions ordinaires de la société. À l'issue de la transaction, KKR détiendra encore une participation d'environ 5,2% dans Coty.

Valeurs associées KKR & CO NYSE -0.02%