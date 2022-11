Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client KKR: conclut l'offre publique d'achat d'Hitachi Transport information fournie par Cercle Finance • 30/11/2022 à 11:23









(CercleFinance.com) - KKR a annoncé aujourd'hui que son offre publique d'achat des actions ordinaires de Hitachi Transport System (HTS) a pris fin le 29 novembre 2022.



L'offre publique d'achat en espèces a été réalisée par l'intermédiaire de HTSK, une entité à vocation spéciale détenue par les fonds d'investissement gérés par KKR.



Environ 51,11 % des actions ordinaires ont été déposées et seront acquises par l'initiateur. Le règlement de l'offre publique d'achat commencera le 6 décembre 2022.



Hiro Hirano, co-responsable de la division Private Equity de KKR Asia Pacific et directeur général de KKR Japan, a déclaré : ' Notre objectif est d'aider HTS à développer son activité en augmentant ses solutions de chaîne d'approvisionnement innovantes pour ses clients et partenaires commerciaux dans le monde entier. '



HTS sera renommée LOGISTEED à partir du 1er avril 2023, un nom qui combine LOGISTICS avec Exceed, Proceed, Succeed et Speed, pour représenter la volonté de la société à être un fournisseur 3PL mondial de premier plan pour ses clients et partenaires commerciaux.





