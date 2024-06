Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client KKR: coalition pour des investissements en Indo-Pacifique information fournie par Cercle Finance • 06/06/2024 à 12:52









(CercleFinance.com) - KKR annonce avoir formé une coalition avec le Partenariat indo-pacifique pour la prospérité (IP3), et Global Infrastructure Partners (GIP) afin de stimuler les investissements dans les infrastructures des économies émergentes de l'Indo-Pacifique.



GIP et KKR seront coprésidents de cette initiative, visant à soutenir le développement économique, le capital humain et la durabilité dans la région.



La coalition inclut des investisseurs mondiaux comme Allied Climate Partners, BlackRock, GIC, The Rockefeller Foundation et Temasek, et dispose de plus de 25 milliards de dollars pour des investissements futurs.







Copyright (c) 2024 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.