Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client KKR: coacquisition d'un site logistique en Allemagne information fournie par Cercle Finance • 14/06/2024 à 14:12









(CercleFinance.com) - KKR et Mirastar ont acquis une propriété logistique 'de haute qualité' à Hanovre, Basse-Saxe, marquant leur première acquisition dans le secteur industriel et logistique en Allemagne.



La propriété, construite en 2017, s'étend sur environ 49 000 m² et bénéficie de solides références ESG, avec une certification DGNB Platinum.



Elle est louée à Fiege et Rossmann et est stratégiquement située avec un accès facile aux principales autoroutes A7 et A2.



KKR et Mirastar prévoient d'autres améliorations, y compris l'installation de panneaux solaires sur le toit pour renforcer son profil de durabilité.





Copyright (c) 2024 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.