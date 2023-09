Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client KKR: cède sa participation dans Slayback Pharma information fournie par Cercle Finance • 28/09/2023 à 16:53









(CercleFinance.com) - Azurity Pharmaceuticals a annoncé la clôture de son acquisition de Slayback Pharma auprès d'investisseurs, dont KKR.



Slayback est désormais une filiale en propriété exclusive d'Azurity.



Les portefeuilles de développement combinés devraient générer un nombre important de lancements de nouveaux médicaments au cours des années à venir.



' L'expertise complémentaire des deux sociétés dans le développement de formes posologiques innovantes se traduira par un solide portefeuille de nouveaux médicaments répondant aux besoins des patients ' a déclaré Richard Blackburn, DG d'Azurity.



' Ensemble, nous avons établi un vaste pipeline sur lequel Azurity s'appuiera davantage, contribuant ainsi à accroître l'accessibilité aux soins de santé pour les patients ' a déclaré Ali Satvat, associé et responsable mondial de la croissance stratégique des soins de santé chez KKR.





