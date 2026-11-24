KKR et CIRCOR, fabricant mondial de produits de contrôle des fluides destinés aux marchés industriels, navals et aéronautiques, annoncent la finalisation de la cession, précédemment annoncée, de CIRCOR Aerospace, la division aéronautique du groupe, à Parker Hannifin Corporation pour 2,55 MdsUSD.

Pour rappel, l'accord relatif à cette transaction avait été annoncé le 21 mai dernier. KKR avait acquis CIRCOR pour 1,8 MdUSD en 2023 par l'intermédiaire de son fonds North America Fund XIII et conservera la propriété des activités de contrôle des fluides de CIRCOR destinées aux secteurs industriel et naval.

Début 2024, CIRCOR avait lancé, avec le soutien de KKR, un vaste programme permettant à l'ensemble de ses collaborateurs de devenir actionnaires de l'entreprise. Dans le cadre de la finalisation de la cession de CIRCOR Aerospace, tous les salariés de CIRCOR recevront un dividende financé par une partie du produit de la vente.

"Cette transaction, qui constitue notre 4e cession dans le secteur industriel cette année, confirme la pertinence de notre approche de création de valeur opérationnelle et la force du partage des succès", affirme Josh Weisenbeck, associé chez KKR et responsable de l'équipe spécialisée dans le secteur industriel.

KKR ajoute qu'il reste déterminé à investir dans les grandes tendances structurelles de long terme, telles que l'expansion et la modernisation de la base industrielle de défense, le développement des infrastructures numériques et le renforcement de la résilience des chaînes d'approvisionnement mondiales.