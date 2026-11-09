KKR bien orienté après des résultats trimestriels meilleurs que prévu

(Zonebourse.com) - KKR prend 1,9%, à 98,3 USD, en début de séance à Wall Street, après la publication par le groupe de services financiers de bénéfices meilleurs que prévu au titre du trimestre écoulé, grâce notamment à la vigueur de ses commissions liées à la performance des fonds.

KKR publie un bénéfice net ajusté en hausse de 29%, à 1 645 MUSD, au titre du 3e trimestre, soit 1,78 USD par action, contre un consensus de 1,57 USD. À 1 316 MUSD, ses bénéfices liés aux commissions (FRE) ont augmenté de 27%, dépassant de 56 MUSD le consensus.

Selon Jefferies, cette surperformance s'explique par des commissions liées à la performance des fonds (FRPR) supérieures de 54 MUSD au consensus, ainsi que par des commissions de transaction qui ont dépassé les attentes de 34 MUSD.

Toujours selon la banque américaine, ces éléments positifs ont été partiellement compensés par des commissions de gestion inférieures de 23 MUSD aux attentes du consensus, bien qu'elles aient augmenté de 13%, à 1 201 MUSD.

"L'activité a ralenti par rapport au trimestre précédent, avec des entrées de capitaux de 25 MdsUSD, contre 34 MdsUSD au 2e trimestre, et des capitaux déployés à hauteur de 20 MdsUSD, contre 24 MdsUSD au trimestre précédent", indique-t-elle par ailleurs.

"Pour le 2e trimestre consécutif, KKR publie des résultats records en matière de FRE, de résultat opérationnel total et de BPA ajusté, tant sur une base trimestrielle que sur les 12 derniers mois glissants", soulignent toutefois les codirecteurs généraux Joseph Y. Bae et Scott C. Nuttall.

"Nous continuons à céder des investissements et à restituer des capitaux à nos clients à des niveaux records. En 2026, nous prévoyons de leur redistribuer plus de 40 MdsUSD, soit un montant supérieur de plus de 50% à notre précédent record annuel", poursuivent-ils.

Selon KKR, la cession d'US Insurance Services, dont la finalisation est attendue au 4e trimestre 2026, devrait générer plus de 2 USD de BPA ajusté, "apportant ainsi un soutien significatif aux résultats du trimestre", aux dires de Jefferies.

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