KKR: augmente sa participation dans le capital de Seiyu information fournie par Cercle Finance • 12/05/2023 à 16:48

(CercleFinance.com) - KKR annonce l'acquisition de la participation de Rakuten dans Seiyu, une chaîne de supermarchés à l'échelle nationale au Japon. Avec cet achat, KKR augmente sa participation dans Seiyu de 65% à 85%.



KKR et Rakuten, ainsi que le troisième actionnaire de Seiyu, Walmart, ont collaboré pour soutenir la croissance de Seiyu. Les initiatives de soutien ont notamment consisté à améliorer la qualité des produits, l'expérience des utilisateurs et l'exploitation des magasins, ainsi qu'à rénover et à réaménager les magasins.



Hiro Hirano, co-responsable du capital-investissement pour KKR Asia Pacific et DG de KKR Japan, a déclaré : ' Ensemble, nous restons déterminés à aider Seiyu à continuer d'offrir plus de valeur et de commodité à ses clients dans tout le Japon et à maintenir sa forte croissance '.