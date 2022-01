Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client KKR: activité annuelle record chez KKR Real Estate Finance information fournie par Cercle Finance • 05/01/2022 à 16:42









(CercleFinance.com) - KKR Real Estate Finance (KREF) a conclu 18 prêts à taux variable totalisant environ 1,8 milliard de dollars d'engagements au quatrième trimestre de 2021, ce qui se traduit par une activité annuelle record de création de 37 prêts totalisant environ 4,8 milliards de dollars d'engagements pour 2021.



À la fin de l'année, l'encours du portefeuille de prêts financés était d'environ 6,7 milliards de dollars.



KKR Real Estate Finance est une société de financement immobilier pour les propriétés immobilières commerciales.



Matt Salem, directeur général, a déclaré : ' A l'aube de 2022, KREF reste bien positionné pour une croissance supplémentaire.'





