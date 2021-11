Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client KKR : acquisition du groupe japonais Central Tank Terminal information fournie par Cercle Finance • 08/11/2021 à 11:32









(CercleFinance.com) - KKR a signé un accord définitif pour l'acquisition du groupe japonais Central Tank Terminal (CTT) auprès d'une filiale de Macquarie Infrastructure and Real Assets (MIRA). ' L'investissement sera utilisé pour renforcer la position de leader de CTT dans le secteur des réservoirs de stockage de produits chimiques et pour saisir les opportunités de croissance futures, y compris les acquisitions complémentaires ' indique KKR. CTT est le plus grand opérateur indépendant de réservoirs de stockage de produits chimiques au Japon, offrant plus de 300 000 mètres cubes de capacité de stockage dans sept terminaux situés près de ports clés et de centres stratégiques dans la baie de Tokyo, la baie d'Osaka, Nagoya et Kitakyushu. La société fournit des services de stockage de réservoirs et des services auxiliaires à plus de 80 clients de premier ordre, dont de grands fabricants de produits chimiques qui entretiennent des relations de plusieurs décennies avec CTT.

Valeurs associées KKR & CO NYSE -0.89%