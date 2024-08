Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client KKR: acquisition de Varsity Brands information fournie par Cercle Finance • 26/08/2024 à 16:52









(CercleFinance.com) - KKR annonce l'acquisition de Varsity Brands, un leader dans les sports d'équipe, l'athlétisme et l'esprit scolaire, auprès de Bain Capital et Charlesbank.



En tant que nouveau propriétaire majoritaire, KKR soutiendra Varsity Brands dans sa croissance continue et prévoit de mettre en place un programme d'actionnariat pour tous les employés afin de renforcer leur engagement.



Varsity Brands propose une large gamme de solutions personnalisées pour les sports et programmes scolaires, touchant chaque année plus de huit millions d'athlètes et d'étudiants, et collabore avec des marques sportives majeures telles que Nike, adidas et Under Armour.



Les détails financiers de la transaction n'ont pas été divulgués.







Copyright (c) 2024 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.