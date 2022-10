KKR: acquisition de Ness Digital Engineering information fournie par Cercle Finance • 27/10/2022 à 16:43

(CercleFinance.com) - KKR a annoncé la signature d'accords définitifs pour le rachat de 100 % du capital de Ness Digital Engineering, une entreprise mondiale de transformation de services numériques à cycle de vie complet, auprès de The Rohatyn Group (TRG).



Fondée en 1998 et basée à Teaneck, dans le New Jersey, Ness est un fournisseur de services de transformation numérique de bout en bout, spécialisé dans la création de produits et de plateformes logicielles numériques.



Ness est présent en Amérique du Nord, en Europe, au Moyen-Orient et en Asie, et dispose d'un vivier de talents diversifié à l'échelle mondiale en Inde, en Europe de l'Est et aux États-Unis.



Gaurav Trehan, DG de KKR India, a déclaré : ' La transformation et l'adoption du numérique constituent une stratégie essentielle pour les entreprises de toutes tailles dans le monde entier. Dans ce contexte, KKR estime que Ness est bien positionnée pour la croissance, soutenue par son patrimoine exceptionnel d'ingénierie de produits axée sur l'expérience.'