Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client KKR: acquisition de logements étudiants à Copenhague information fournie par Cercle Finance • 22/05/2024 à 17:30









(CercleFinance.com) - KKR a annoncé l'acquisition de logements étudiants dans le Grand Copenhague auprès de TPG, une société mondiale de gestion d'actifs alternatifs.



Les logements comprennent 494 unités réparties dans trois actifs. Ils sont situés dans un quartier résidentiel à proximité immédiate et avec d'excellentes liaisons de transport vers le centre-ville de Copenhague.



KKR réalise cet investissement par le biais de sa stratégie European Core+ Real Estate.



Alexander Thams, directeur et responsable de l'immobilier nordique pour KKR, a déclaré : ' Nous sommes ravis d'annoncer cette acquisition qui s'appuie sur nos ambitions dans l'immobilier nordique, après nos récents investissements en Finlande, au Danemark et en Suède. Les actifs de PBSA à Copenhague sont de très haute qualité et bien équipés pour servir de manière unique la forte population étudiante de la ville '.



Ian Williamson, responsable de l'immobilier Core+ en Europe chez KKR, a ajouté : ' PBSA est un élément important de notre stratégie Core+, et la haute qualité et les caractéristiques modernes de cette acquisition correspondent bien à la demande de Copenhague, une ville universitaire importante qui est structurellement sous-approvisionnée '.





Copyright (c) 2024 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.