KKR: acquisition de la division EUC de Broadcom pour 4 mds$

(CercleFinance.com) - KKR a annoncé la signature d'un accord définitif avec Broadcom pour acquérir sa division End-User Computing (EUC) dans le cadre d'une transaction évaluée à environ 4 milliards de dollars.



La division EUC propose des solutions d'espace de travail numérique qui permettent aux organisations de fournir et de gérer en toute sécurité des applications, des postes de travail et des données sur n'importe quel appareil ou plateforme.



Ses produits phares comprennent Horizon, une plateforme leader de virtualisation de postes de travail et d'applications, et Workspace ONE, une plateforme de pointe de gestion unifiée des points de terminaison (UEM) pour l'entreprise, ainsi que des services de plateforme communs de données, d'identité et de flux de travail.



' Workspace ONE et Horizon sont les meilleures plates-formes choisies par de nombreuses grandes entreprises mondiales pour créer des espaces de travail numériques transparents et sécurisés ', a déclaré Bradley Brown, directeur général de KKR.





