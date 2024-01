Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client KKR: acquisition de deux immeubles destinés à la location information fournie par Cercle Finance • 22/01/2024 à 11:44









(CercleFinance.com) - KKR annonce aujourd'hui l'acquisition de deux immeubles multifamiliaux destinés à la location (BtR) auprès de Quintain, le promoteur et gestionnaire d'actifs derrière Wembley Park (Londres), pour un montant non divulgué.



Alameda et Beton, achevés respectivement en 2019 et 2020, comprennent 490 unités BtR réparties dans deux bâtiments et environ 40 000 pieds carrés (environ 3700 m²) d'espaces de vente au détail et de loisirs. Les bâtiments sont classés BREEAM ' Excellent ' et WiredScore ' Platine '.



KKR réalise cet investissement par le biais de sa stratégie européenne Core+ Real Estate, qui investit dans 'des actifs de haute qualité, substantiellement stabilisés et dotés d'un potentiel de croissance de valeur à moyen terme'.





