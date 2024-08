Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client KKR: acquisition de 6 sites logistiques industriels aux USA information fournie par Cercle Finance • 20/08/2024 à 13:00









(CercleFinance.com) - KKR annonce avoir fait l'acquisition de d'un portefeuille de six propriétés logistiques industrielles de classe A situées dans des marchés clés des États-Unis pour environ 377 millions de dollars.



Ces entrepôts modernes, construits en moyenne en 2014, disposent de 'caractéristiques avancées' et sont 'entièrement loués à des locataires de haute qualité'.



Les actifs sont stratégiquement situés dans des sous-marchés urbains de grandes villes comme Seattle, Atlanta et Philadelphie.



Cet achat renforce le portefeuille industriel de KKR, portant ses acquisitions d'entrepôts aux États-Unis à près de six millions de pieds carrés en 2024.





