KKR: acquisition de 5 actifs logistiques au Royaume-Uni

(CercleFinance.com) - KKR et Mirastar ont acquis un portefeuille logistique au Royaume-Uni, composé de cinq actifs totalisant 82 800 m2, pour un montant non divulgué.



Les actifs sont situés dans le Nord-Ouest de l'Angleterre et le Yorkshire, et sont à 80 % loués avec une durée moyenne des baux de 10 ans. Ils possèdent des certifications BREEAM Très Bon et des classements EPC A+.



Seb D'Avanzo, Directeur Général et Responsable des Acquisitions pour l'immobilier en Europe chez KKR, a indiqué que cette acquisition stratégique renforçait l'engagement de KKR à investir dans des actifs logistiques de premier ordre dans des marchés européens clés.







