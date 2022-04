KKR: acquisition de 4 actifs pour 160 M£ à Harlow information fournie par Cercle Finance • 11/04/2022 à 12:40

(CercleFinance.com) - KKR annonce que Mirastar, la plateforme industrielle et logistique de KKR Real Estate en Europe, a acquis quatre actifs logistiques britanniques, situés à Harlow, pour un montant de 160 millions de livres sterling auprès de TPG, une société de gestion d'actifs. Les quatre actifs totalisent près de 113 000 m2.



“Le Royaume-Uni continue d'enregistrer une croissance soutenue des loyers dans le secteur de la logistique, avec une offre insuffisante et une forte demande. Le portefeuille de Harlow est bien situé et peut être utilisé pour la distribution du pays ainsi que pour la distribution du dernier kilomètre dans le Grand Londres” indique le groupe.



KKR Real Estate possède plus de 1,6 million de mètres carrés d'actifs logistiques en Espagne, en Italie, au Royaume-Uni, en France, en Irlande et aux Pays-Bas.



Diederik Schol, un des responsible au sein de l'équipe European Real Estate de KKR, a déclaré : ' Le portefeuille que nous avons acquis contient des actifs bien situés et de haute qualité, avec de solides références ESG, et dessert un secteur structurellement en croissance où il existe un déséquilibre permanent entre l'offre et la demande.'