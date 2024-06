Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client KKR: acquisition dans l'immobilier US pour 2,1 Mds$ information fournie par Cercle Finance • 26/06/2024 à 10:52









(CercleFinance.com) - KKR a annoncé l'acquisition d'un portefeuille de 18 actifs multifamiliaux auprès d'un fonds parrainé par Quarterra Multifamily, une société de développement et d'exploitation immobilière de premier plan, pour environ 2,1 milliards de dollars.



Le portefeuille comprend plus de 5 200 unités dans des immeubles concentrées principalement sur les marchés côtiers en pleine croissance, notamment la Californie, Washington, la Floride, le Texas, la Géorgie et la Caroline du Nord, le Colorado et le New Jersey.



' Nous pensons que c'est le moment idéal pour investir dans l'immobilier, alors que l'activité de transaction commence à reprendre après deux ans de difficultés des marchés de l'immobilier commercial. Sur l'ensemble de notre plateforme, nous trouvons des opportunités où notre envergure, nos relations solides, nos multiples pools de capitaux et nos connaissances locales nous donnent des avantages en tant qu'acheteur de grands pools d'actifs irremplaçables de haute qualité ' a déclaré Justin Pattner, associé chez KKR et responsable des actions immobilières dans les Amériques.



'Nous aimons les fondamentaux de ce secteur. Ce portefeuille dessert les régions métropolitaines à forte croissance du pays, où l'offre nouvelle ralentira considérablement au-delà des deux prochaines années ' a déclaré Daniel Rudin, directeur général de KKR.





