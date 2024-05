Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client KKR: acquisition d'un site logistique à Nashville information fournie par Cercle Finance • 13/05/2024 à 14:51









(CercleFinance.com) - KKR annonce avoir fait l'acquisition d'une propriété logistique de première classe. Le site est comprend deux bâtiments et se situe stratégiquement à proximité de l'aéroport de Nashville (Tennessee) avec un accès direct au centre-ville ainsi qu'aux autoroutes principales.



KKR met en avant les caractéristiques modernes du site, telles que des hauteurs de plafond élevées et un accès aux quais de chargement.



Cette acquisition s'inscrit dans la stratégie à long terme de KKR d'investir dans des actifs logistiques de qualité.



Les détails financiers de l'acquisition n'ont pas été divulgués.







