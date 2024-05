Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client KKR: acquisition d'un hôtel à Londres avec Amante Capital information fournie par Cercle Finance • 08/05/2024 à 12:32









(CercleFinance.com) - KKR et son partenaire hôtelier européen Amante Capital, ont annoncé aujourd'hui l'acquisition de l'hôtel Park Grand London Kensington de 132 chambres auprès de Bartek Holdings Limited.



La transaction marque la première acquisition par KKR et Amante Capital depuis le lancement de la plateforme hôtelière verticalement intégrée en 2022, et souligne la vision stratégique de KKR et Amante Capital pour le secteur hôtelier européen.



Les termes de la transaction n'ont pas été divulgués.







