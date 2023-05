KKR: acquiert un portefeuille résidentiel en Finlande information fournie par Cercle Finance • 25/05/2023 à 14:19

(CercleFinance.com) - KKRa annoncé aujourd'hui que sa plateforme immobilière européenne a accepté d'acquérir un portefeuille de trente propriétés résidentielles en Finlande auprès de Kruunuasunnot.



Le portefeuille comprend plus de 1200 unités résidentielles, les deux tiers du portefeuille étant situés dans les trois plus grandes villes du pays, à savoir Helsinki, Turku et Tampere.



Cette transaction est la première de KKR dans la région nordique par le biais de sa stratégie européenne Core Plus Real Estate, qui investit dans des actifs avec un potentiel de croissance de valeur à moyen terme.



Ian Williamson, directeur général et responsable de Core Plus Real Estate en Europe chez KKR, a déclaré : ' Le marché résidentiel finlandais a des fondamentaux convaincants, soutenus par une économie stable et une forte demande de logements locatifs urbains. La base d'entrée et le plan d'affaires s'alignent bien sur notre stratégie.'