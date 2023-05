KKR: acquiert CoolIt Systems information fournie par Cercle Finance • 03/05/2023 à 14:40

(CercleFinance.com) - KKR et CoolIT Systems, fournisseur de solutions de refroidissement liquide pour les environnements informatiques, ont annoncé hier soir, la signature d'un accord définitif en vertu duquel KKR fera l'acquisition de CoolIT.



L'investissement soutiendra la capacité de la société à évoluer et à servir ses clients sur le marché des centres de données, y compris les segments des entreprises, du calcul à haute performance et des fournisseurs de services en nuage, ainsi que sur le marché de l'informatique de bureau.



' KKR partage notre point de vue sur les opportunités à venir pour le refroidissement liquide. L'accès à leur expertise, leurs ressources, nous placera dans une position encore meilleure pour continuer à nous développer ', a déclaré Steve Walton, président-directeur général de CoolIT.



Evan Kaufman, directeur chez KKR, a ajouté : ' Nous prévoyons de développer sa solution de refroidissement liquide direct, la meilleure de sa catégorie, afin de répondre à la demande anticipée de centres de données à plus haute densité et plus efficaces sur le plan énergétique ',



La transaction devrait être finalisée au cours du deuxième trimestre 2023, sous réserve des approbations réglementaires et des conditions de clôture habituelles.