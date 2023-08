Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client KKR: acquiert 373 M$ de prêts auto auprès de Synovus Bank information fournie par Cercle Finance • 09/08/2023 à 17:00









(CercleFinance.com) - KKR a annoncé hier l'achat d'un portefeuille de 373 millions de dollars de prêts automobiles de premier ordre auprès de Synovus Bank.



Cet investissement s'aligne sur la stratégie de financement basé sur les actifs (ABF) de KKR, avec des rendements attrayants ajustés au risque.



A date, la société dispose d'environ 42 milliards de dollars d'actifs ABF sous gestion avec une équipe de plus de 50 professionnels directement impliqués dans l'effort ABF à l'échelle mondiale.



'Nous continuons à voir des opportunités de fournir des capitaux à la communauté bancaire et pensons que la combinaison de notre taille, de notre expertise approfondie en investissement d'ABF et de notre capacité à exécuter efficacement nous positionne comme un partenaire de choix pour ce type de transactions', a déclaré Dan Pietrzak, Responsable mondial du crédit privé chez KKR.







