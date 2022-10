Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client KKR: acquiert 30% de Telenor en Norvège information fournie par Cercle Finance • 07/10/2022 à 16:29









(CercleFinance.com) - En début d'éannée, Telenor a entamé un processus d'évaluation de la création d'une société de propriété passive d'infrastructures en fibre optique avec un co-investisseur minoritaire.



Telenor a maintenant conclu un accord pour céder 30 % de la société nouvellement créée, Telenor Fiber AS, en Norvège, à un consortium dirigé par KKR et qui comprend Oslo Pensjonsforsikring comme co-investisseur.



La société nouvellement créée est une filiale de Telenor et fera partie du secteur des infrastructures.



La société sera propriétaire des actifs en fibre passive en Norvège. Cela comprend 130 000 km de câbles, reliant plus de 560 000 foyers. Les actifs de la société seront transférés de Telenor Norway dans le cadre d'un processus de scission avant la réalisation de la transaction.



Le prix de vente convenu représente une valeur d'entreprise pour l'activité fibre norvégienne de 36,1 milliards de couronnes norvégiennes, soit un produit d'environ 10,8 milliards de NOK pour Telenor. L'activité a généré un EBITDA proforma de 1,7 milliard de NOK en 2021.



Telenor conserve le contrôle de la société avec 70 % des actions. La transaction devrait être achevée au début de 2023.





