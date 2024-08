Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client KKR: achète toutes les parts que WPP détient dans FGS Global information fournie par Cercle Finance • 07/08/2024 à 15:52









(CercleFinance.com) - KKR a annoncé aujourd'hui l'acquisition de la totalité de la participation de WPP dans FGS Global, principal cabinet mondial de conseil en communication et en affaires publiques.



La transaction proposée, qui valorise FGS à 1,7 milliard de dollars, est soutenue par la direction de FGS et s'appuie sur l'investissement minoritaire initial de KKR en juillet 2023.



Cet investissement souligne la profonde conviction de KKR dans la vision et la stratégie de FGS visant à devenir le principal conseiller mondial en communications aidant ses clients à naviguer dans une économie de parties prenantes de plus en plus complexe.



À l'issue de la transaction, la participation des plus de 500 salariés actionnaires de FGS représentera quelque 26 % de la société.







