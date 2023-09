Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client KKR: achète 42% d'un projet LNG auprès de Sempra information fournie par Cercle Finance • 13/09/2023 à 13:00









(CercleFinance.com) - Sempra Infrastructure, une filiale de Sempra, a annoncé aujourd'hui avoir finalisé la vente d'une participation indirecte sans contrôle de 42 % dans son projet Port Arthur LNG Phase 1 à KKR.



La transaction permet à Sempra Infrastructure de conserver une participation indirecte de contrôle de 28 % dans la phase 1 au niveau du projet, et à ConocoPhillips de détenir la participation restante de 30 %.



' Nous sommes heureux de clôturer notre investissement dans ce projet d'infrastructure énergétique critique dirigé par l'équipe Sempra Infrastructure ', a déclaré James Cunningham, associé chez KKR.



'La phase 1 de Port Arthur LNG a poursuivi sur sa forte dynamique et est en passe d'atteindre ses objectifs consistant à contribuer à assurer la sécurité énergétique, la croissance économique et un approvisionnement à court terme en énergie fiable et plus propre', a-t-il ajouté.







