KKR: accord pour l'acquisition de Healthium Medtech

(CercleFinance.com) - KKR a annoncé aujourd'hui la signature d'accords définitifs prévoyant l'acquisition de Healthium Medtech, auprès d'Apax Partners LLP. (' Apax '), leader mondial du conseil en capital-investissement.



L'acquisition sera réalisée par un véhicule ad hoc détenu par des fonds gérés par KKR qui acquerra une participation majoritaire dans le groupe Healthium, y compris Healthium.



Fondée en Inde en 1992, Healthium est une société de dispositifs médicaux qui développe, fabrique et vend une large gamme de produits chirurgicaux à l'échelle mondiale.



Les Fonds Apax ont acquis Healthium en 2018 et ont transformé l'entreprise d'acteur national de suture en leader mondial des dispositifs médicaux.





