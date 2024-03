Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client KKR: accord définitif pour l'acquisition de mdf commerce information fournie par Cercle Finance • 11/03/2024 à 15:38









(CercleFinance.com) - mdf commerce, spécialiste des technologies de commerce numérique, a annoncé aujourd'hui avoir conclu un accord définitif portant sur son acquisition par des fonds gérés par KKR.



Une fois la transaction finalisée, mdf commerce deviendra une société privée, indique KKR.



Les actionnaires de mdf commerce recevront 5,80 $ CA en espèces par action, ce qui représente 255 millions $ CA en valeur totale des capitaux propres et une prime d'environ 58 % par rapport au cours de clôture du 8 mars 2024.



KKR fait savoir que le conseil d'administration de mdf commerce a recommandé aux actionnaires de voter en faveur de l'opération.







