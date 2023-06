Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

KKR: accord définitif pour l'acquisition de Circor information fournie par Cercle Finance • 06/06/2023 à 11:31

(CercleFinance.com) - Circor International, l'un des fournisseurs mondiaux de produits et services de contrôle de flux critiques pour le marchés de l'industrie, de l'aérospatiale et de la défense, a annoncé aujourd'hui avoir conclu un accord définitif pour être acquis par des fonds d'investissement gérés par KKR.



La transaction est évaluée à environ 1,6 milliard de dollars, y compris la prise en charge de la dette.



Selon les termes de l'accord, KKR acquerra toutes les actions ordinaires en circulation de Circor pour 49 $ par action, ce qui représente une prime de 55 % par rapport au cours de clôture de l'action de la société le 2 juin 2023.



' Circor est en position de force pour croître et profiter des vents favorables de ces marchés ', a ajouté Josh Weisenbeck qui dirige l'équipe d'investissement de KKR Industrials.



Le conseil d'administration de Circor a approuvé à l'unanimité la transaction et recommande aux actionnaires de Circor de voter en faveur de la transaction qui devrait être conclue au quatrième trimestre de 2023.



Une fois la transaction terminée, Circor sera une société privée détenue à 100% par les fonds d'investissement de KKR et ses actions ordinaires ne seront plus cotées sur aucun marché public.