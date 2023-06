Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client KKR: accord de fusion modifié avec Circor International information fournie par Cercle Finance • 30/06/2023 à 17:26









(CercleFinance.com) - KKR a annoncé avoir conclu un accord de fusion définitif modifié avec Circor Internatioanl au pris de 56$ par action.



Le conseil d'administration de Circor Internatioanl estime que la proposition améliorée de KKR offre 'une voie claire, directe et sans ambiguïté vers l'approbation réglementaire et l'achèvement en temps opportun' et qu'elle est 'dans l'intérêt des actionnaires'.



Par ailleurs, les actionnaires recevront potentiellement une contrepartie en espèces supplémentaire si la transaction n'est pas conclue d'ici le 31 octobre 2023





