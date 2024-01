Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client KKR: accord de financement pour un bâtiment logistique information fournie par Cercle Finance • 18/01/2024 à 10:30









(CercleFinance.com) - KKR et Mirastar, la plateforme industrielle et logistique de KKR Real Estate en Europe, ont conclu un accord de financement à terme pour développer de manière spéculative un bâtiment logistique de premier ordre (connu sous le nom de XDock) à Widnes, au nord-ouest du Royaume-Uni.



Le bâtiment XDock d'environ 51 000 m2 sera développé selon les meilleures spécifications de sa catégorie, visant une certification BREEAM Excellent, une note EPC A et bénéficiera d'un chargement double face.



La propriété est stratégiquement située pour une distribution régionale et nationale avec un accès immédiat au réseau autoroutier national via les autoroutes M62, M57, M6 et M56.





