Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client KKR: accord avec Eni autour de l'achat de 20 à 25% d'Enilive information fournie par Cercle Finance • 23/07/2024 à 17:15









(CercleFinance.com) - Eni a signé un accord d'exclusivité temporaire avec KKR, société d'investissement de premier plan, afin d'avancer dans la vente d'une participation de 20 à 25 % dans Enilive, évaluée entre 11,5 et 12,5 milliards d'euros.



Les deux parties sont engagées dans la négociation des termes de la transaction.



Cette initiative s'inscrit dans la stratégie d'Eni d'attirer des capitaux alignés stratégiquement pour financer sa croissance.



Un fort intérêt des investisseurs pourrait également mener à la vente d'une participation supplémentaire de 10 % dans Enilive.





Copyright (c) 2024 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.