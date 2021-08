Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client KKR : a réalisé une acquisition immobilière en Californie information fournie par Cercle Finance • 02/08/2021 à 16:45









(CercleFinance.com) - KKR a annoncé l'acquisition d'un bien immobilier industriel de 47 000 m2 à Bloomington, en Californie. Ce bien immobilier était louée à 100% au moment de l'acquisition à un locataire de premier plan sur une base à long terme. KKR a acquis l'actif auprès d'un conseiller en investissement immobilier mondial. ' Nous sommes ravis de développer notre portefeuille industriel dans l'Inland Empire avec cet actif moderne et bien situé ', a déclaré Ben Brudney, directeur du groupe immobilier chez KKR.

Valeurs associées KKR & CO NYSE +0.25%