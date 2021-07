Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client KKR : a réalisé un investissement d'actifs routiers en Inde Cercle Finance • 07/07/2021 à 15:48









(CercleFinance.com) - KKR a annoncé l'acquisition de la totalité de la participation de Global Infrastructure Partners (GIP) dans Highway Concessions One et sept actifs routiers avec une longueur totale de 487 kilomètres. HC1 est une plateforme en Inde qui gère le portefeuille routier de GIP qui s'étend sur sept États, dont Gujarat, Karnataka, MadhyaPradesh, Meghalay, Rajasthan, Tamil Nadu, et Telangana. Hardik Shah, directeur général et responsable de l'infrastructure en Inde chez KKR, a déclaré : ' Les routes sont l'un des actifs d'infrastructure les plus importants et les plus cruciaux de Inde, où se trouve le deuxième plus grand réseau routier du monde '.

