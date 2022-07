KKR: a réalisé l'acquisition d'Atlantic Yards à Atlanta information fournie par Cercle Finance • 20/07/2022 à 12:49

(CercleFinance.com) - KKR a annoncé que Global Atlantic Financial Group, une filiale détenue majoritairement par KKR, a réalisé l'acquisition d'Atlantic Yards, un immeuble de bureaux de deux bâtiments situé dans le centre d'Atlanta, auprès de la société immobilière internationale Hines et de son partenaire Invesco Real Estate.



Atlantic Yards est composé de deux tours de bureaux de classe A d'environ 160 000 m2. Les bâtiments sont situés dans Atlantic Station. Atlantic Yards se trouve à quelques pas des restaurants, boutiques et lieux de travail les plus populaires de Midtown.



'Atlanta est l'un des pôles technologiques à la croissance la plus rapide de la Sunbelt, grâce à ses excellentes institutions académiques, à la diversité de ses talents et à sa longue tradition d'accueil d'entreprises de premier plan figurant au classement Fortune 500', a déclaré Roger Morales, associé de KKR et responsable des acquisitions immobilières pour les Amériques.