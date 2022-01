KKR: a nommé un nouveau directeur de l'exploitation information fournie par Cercle Finance • 11/01/2022 à 11:04

(CercleFinance.com) - KKR a annoncé que Ryan Stork a rejoint KKR en tant qu'associé et directeur de l'exploitation (COO).



Ryan Stork a travaillé chez BlackRock, où il a occupé plusieurs postes de direction pendant plus de 20 ans, dont le plus récent était celui de directeur général adjoint des opérations.



Il a également occupé les fonctions de président de la région Asie-Pacifique, de responsable mondial d'Aladdin - la plateforme technologique d'investissement et de gestion des risques de BlackRock, de responsable de la clientèle institutionnelle en Europe continentale et de co-directeur du Financial Institutions Group.



' En tant que directeur de l'exploitation, Ryan fournira un soutien de direction dédié à nos fonctions de capital humain, de technologie et d'exploitation, en tirant parti de son expérience et de son expertise mondiale pour nous aider à réaliser nos priorités stratégiques clés dans l'ensemble de la société', ont déclaré Joe Bae et Scott Nuttall, co-directeur de KKR.