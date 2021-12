Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client KKR: a finalisé l'acquisition de Bettcher Industries information fournie par Cercle Finance • 15/12/2021 à 16:10









(CercleFinance.com) - KKR a finalisé l'acquisition de Bettcher Industries auprès de MPE Partners.



Bettcher Industries est l'un des principaux fabricants et fournisseurs d'équipements de transformation alimentaire et de pièces détachées et consommables associés.



Dan Daniel, un conseiller exécutif de KKR, assumera le rôle de président de Bettcher. Dan Daniel soutiendra Tim Swanson, DG de Bettcher, dans la définition de l'orientation stratégique de la société et dans la supervision de la performance opérationnelle de Bettcher.



'Grâce à une croissance continue et à des acquisitions relutives, nous pouvons ensemble faire de Bettcher un leader dans le domaine de l'équipement d'automatisation de la transformation des aliments ' a déclaré Dan Daniel.





