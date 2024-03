Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client KKR: a finalisé l'acquisition d'actifs logistiques information fournie par Cercle Finance • 12/03/2024 à 15:12









(CercleFinance.com) - KKR et Mirastar, la plateforme industrielle et logistique de KKR Real Estate en Europe, ont finalisé l'acquisition d'un actif de distribution de près de 225 000 m2, situé à Warrington, au nord-ouest du Royaume-Uni.



L'acquisition de Mountpark Warrington Omega II englobe trois actifs logistiques qui bénéficient de points de recharge pour véhicules électriques, de panneaux solaires et de stockage de batteries électriques.



Les bâtiments ont été conçus pour répondre aux meilleures spécifications de leur catégorie. Cela a attiré les locataires comme Amazon et Gousto, avant même l'achèvement du projet en 2021.



Les bâtiments sont stratégiquement situés aux portes d'Omega, largement considérée comme la première adresse logistique du Nord-Ouest. Le site est positionné à l'épicentre du réseau autoroutier du Nord-Ouest avec un accès direct via J8 de la M62.



Ekaterina Avdonina, DG et co-fondatrice de Mirastar, a déclaré : ' Cet actif s'ajoute à l'impressionnant portefeuille d'actifs de premier ordre acquis à ce jour. Le marché du Nord-Ouest a été l'un des plus performants du Royaume-Uni au cours des dernières années et nous pensons qu'il continuera à le faire pour les meilleurs actifs de logistique et de distribution '.





