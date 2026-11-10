KKO INTERNATIONAL : Webinaire investisseurs le 24 novembre 2026 à 18h

Paris, le 10 novembre 2026 – KKO INTERNATIONAL (FR0013374667 – ALKKO – PEA-PME) : KKO International organise un webinaire à destination de ses actionnaires individuels et des investisseurs institutionnels, le mardi 24 novembre 2026 à 18h (heure de Paris).



À la suite de la publication de ses résultats semestriels 2026 le 2 novembre dernier, l’équipe dirigeante reviendra sur les principaux éléments de ces résultats et présentera la stratégie du Groupe ainsi que ses perspectives.



La présentation sera suivie d’une séance de questions-réponses. Les participants peuvent dès à présent transmettre leurs questions par courriel à kkoi@aelium.fr, et poser leurs questions en direct pendant la session.



Inscription : https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_Bt_T_BbETM6m8fDCmrEQow .