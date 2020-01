Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Kirby : en baisse, un analyste revoit sa position Cercle Finance • 31/01/2020 à 15:58









(CercleFinance.com) - Le titre Kirby recule ce vendredi de -4,5% dans les premiers échanges à New York, alors que l'analyste Jefferies annonce revoir à la baisse sa recommandation sur celui-ci, passant d'achat à 'conserver'. 'Le management a présenté des prévisions de BPA 2020 décevantes, de 2,60 à 3,40 dollars (par rapport à nos prévisions antérieures de 3,70 dollars), ce qui reflète une amélioration des activités de transport maritime, mais un ralentissement supplémentaire des activités D&S', regrette le broker. Jefferies révise également son objectif de cours sur le titre, passant de 95 à 85 dollars.

Valeurs associées KIRBY NYSE -6.02%